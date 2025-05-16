Динамо пытается избавиться от дорогостоящего футболиста

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" этим летом может продлить аренду одного из своих полузащитников. Футболист не хочет выступать в Украине, но "бело-синим" не удается найти потенциального покупателя для игрока.

Столичный клуб будет вынужден снова отправить футболиста в аренду, сообщает Tipsbladet.

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Футболист киевского "Динамо" Джастин Лонвейк в текущем сезоне выступал за датский "Виборг". Контракт нидерландского хавбека с украинским клубом рассчитан до 2027 года, но он не входит в планы тренерского штаба.

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Ранее "Виборг" получил право выкупа футболиста за сумму свыше одного миллиона евро. Если бы трансфер состоялся, он стал бы рекордным в истории датского клуба. Однако СМИ сообщают, что выкуп не состоится: "Виборг" не готов платить такую сумму.

Джастин Лонвейк в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что ждет Лонвейка

Несмотря на отказ от полноценного трансфера, датская сторона рассматривает вариант продления аренды Лонвейка еще на один сезон. Таким образом, "Динамо" может снова отложить вопрос продажи игрока, который не оправдал ожиданий.

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В текущем сезоне за "Виборг" Лонвейк провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В украинский клуб он возвращаться не планирует, и киевляне, судя по всему, настроены на то, чтобы окончательно избавиться от дорогостоящего футболиста.

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