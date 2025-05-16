Динамо намагається позбутися дороговартісного футболіста

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" цього літа може продовжити оренду одного зі своїх півзахисників. Футболіст не хоче виступати в Україні, але "біло-синім" не вдається знайти потенційного покупця для гравця.

Столичний клуб буде змушений знову відправити футболіста в оренду, повідомляє Tipsbladet.

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Футболіст київського "Динамо" Джастін Лонвейк у поточному сезоні виступав за данський "Віборг". Контракт нідерландського хавбека з українським клубом розрахований до 2027 року, але він не входить у плани тренерського штабу.

Раніше "Віборг" отримав право викупу футболіста за суму понад один мільйон євро. Якби трансфер відбувся, він став би рекордним в історії данського клубу. Однак ЗМІ повідомляють, що викуп не відбудеться: "Віборг" не готовий платити таку суму.

Джастін Лонвейк у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що чекає на Лонвейка

Попри відмову від повноцінного трансферу, данська сторона розглядає варіант продовження оренди Лонвейка ще на один сезон. Таким чином, "Динамо" може знову відкласти питання продажу гравця, який не виправдав очікувань.

У поточному сезоні за "Віборг" Лонвейк провів 25 матчів, у яких відзначився одним голом і однією результативною передачею. В український клуб він повертатися не планує, і кияни, судячи з усього, налаштовані на те, щоб остаточно позбутися дороговартісного футболіста.

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