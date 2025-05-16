Як Ямаль, Педрі та Флік святкували чемпіонство на вулицях Барселони

Войцех Щенсний та Роберт Левандовський на тлі салюту. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Після перемоги над "Еспаньйолом" із рахунком 2:0 "Барселона" офіційно оформила чемпіонство в Ла-Лізі. Каталонці стали недосяжними для "Реала" та здобули 28-й титул в історії клубу.

Але найцікавіше почалося після фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Парад, вулиці та шоу для всього міста

Свято вийшло далеко за межі стадіону. Уже сьогодні ввечері вулицями Барселони пройде чемпіонський парад: автобус із гравцями стартує від "Камп Ноу" і завершить маршрут біля Тріумфальної арки. Місто готується до феєрії — з прапорами, речівками, обіймами та вогнями.

А 18 травня свято продовжиться на домашній арені "Монжуїк", де після матчу з "Вільярреалом" відбудеться урочиста церемонія вручення кубка. Там будуть і феєрверки, і живі виступи, і офіційне закриття одного з найуспішніших сезонів в історії клубу.

Ламін Ямаль святкує чемпіонство. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

У цей самий час тисячі вболівальників уже святкували на знаменитій вулиці Рамбла біля фонтану Каналетес. Там, де "Барса" традиційно зустрічає трофеї, гриміли фаєри, і фани співали хором пісні. Цієї ночі Барселона не спала.

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