Ямаль оцінив сезон Барселони й дав гучну обіцянку

Ламін Ямаль під час матчу. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

У 36-му турі Ла Ліги "Барселона" на виїзді обіграла "Еспаньйол" із рахунком 2:0 й достроково оформила чемпіонство. Каталонці стали недосяжними в таблиці для мадридського "Реала" та вже сьогодні проведуть чемпіонський парад у місті.

Сезон для "Барси" видався тріумфальним — команда під керівництвом Хансі Фліка виграла Ла-Лігу, Кубок Іспанії та дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, нагадує Barca Universal.

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Одним із символів прориву "Барселони" став 16-річний Ламін Ямаль — вундеркінд, який з кожним матчем підтверджує, що є майбутнім клубу. Після перемоги в дербі молодий футболіст поділився емоціями та звернувся до вболівальників "Барселони".

Ламін Ямаль та Фермін Лопес після матчу в роздягальні. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Що сказав Ямаль про перемогу "Барселони"

Лідер каталонської команди зізнався, що для нього цей успіх — не фінал, а лише відправна точка. Він підкреслив, що прагне писати свою власну історію, не озираючись на порівняння з легендами клубу.

"Я хочу сказати вболівальникам "Барселони", що це тільки початок. Неможливо втомитися від перемог. Ця ідея закладена в моїй голові", — сказав Ямаль.

Він також зазначив, що не прагне бути "новим Неймаром" або "другим Мессі": "Мета — досягти власних цілей. Я хочу бути собою. Я хочу написати свою власну історію".

На рахунку Ламіна Ямаля вже 17 голів та 21 результативна передача у всіх турнірах сезону. Він стабільно виходив в основі "Барси" й став наймолодшим гравцем в історії клубу, який взяв участь у всіх трьох головних турнірах сезону. Ямаль входить до шорт-листа претендентів на "Золотий м'яч", як і його партнери по команді Рафінья, Педрі та Роберт Левандовський.

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