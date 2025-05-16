Ямаль оценил сезон Барселоны и дал громкое обещание

Ламин Ямаль во время матча. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

В 36-м туре Ла Лиги "Барселона" на выезде обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0 и досрочно оформила чемпионство. Каталонцы стали недосягаемыми в таблице для мадридского "Реала" и уже сегодня проведут чемпионский парад в городе.

Сезон для "Барсы" выдался триумфальным — команда под руководством Ханси Флика выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, напоминает Barca Universal.

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Одним из символов прорыва "Барселоны" стал 16-летний Ламин Ямаль — вундеркинд, который с каждым матчем подтверждает, что является будущим клуба. После победы в дерби молодой футболист поделился эмоциями и обратился к болельщикам "Барселоны".

Ламин Ямаль и Фермин Лопес после матча в раздевалке. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Что сказал Ямаль о победе "Барселоны"

Лидер каталонской команды признался, что для него этот успех — не финал, а только отправная точка. Он подчеркнул, что стремится писать свою собственную историю, не оглядываясь на сравнения с легендами клуба.

"Я хочу сказать болельщикам "Барселоны", что это только начало. Невозможно устать от побед. Эта идея заложена в моей голове", — сказал Ямаль.

Он также отметил, что не стремится быть "новым Неймаром" или "вторым Месси": "Цель — достичь собственных целей. Я хочу быть собой. Я хочу написать свою собственную историю".

На счету Ламина Ямаля уже 17 голов и 21 результативная передача во всех турнирах сезона. Он стабильно выходил в основе "Барсы" и стал самым юным игроком в истории клуба, принявшим участие во всех трех главных турнирах сезона. Ямаль входит в шорт-лист претендентов на "Золотой мяч", как и его партнеры по команде Рафинья, Педри и Роберт Левандовский.

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