Флик раскрыл главный секрет чемпионской Барселоны

Ханс-Дитер Флик во время тренировки. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Каталонская "Барселона" обыграла "Эспаньол" в дерби и досрочно стала чемпионом Испании. В двух оставшихся турах команда Ханса-Дитера Флика сможет праздновать успехи прямо на поле.

Главный тренер "сине-гранатовых" объяснил, почему команда снова доминирует в Испании, сообщает Marca.

Реклама

Читайте также:

В 36-м туре Ла Лиги "Барселона" на выезде обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0 и стала недосягаемой для мадридского "Реала" в турнирной таблице. Команда "Ханси" Флика досрочно оформила чемпионство. Это второй трофей "сине-гранатовых" в сезоне после Кубка Испании. Сегодня в Барселоне состоится чемпионский парад.

Для Флика это первый сезон у руля каталонского клуба — и сразу триумфальный. Он не только выиграл Ла Лигу и Кубок, но и вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. Кроме того, немецкий специалист сумел раскрыть потенциал ряда игроков и вернул "Барселоне" узнаваемый атакующий стиль игры.

Флик назвал секрет "Барселоны"

Наставник отметил, что ключевыми факторами успеха стали стабильность команды во второй части сезона, поддержка болельщиков и прогресс ключевых игроков. Флик подчеркнул, что победа в зимнем Суперкубке сыграла важную психологическую роль и придала уверенности всей команде. Он также отметил, что команда придерживалась атакующей философии и четко понимала цели на каждый матч.

"С такой командой, как "Барселона", нужно выигрывать титулы. Три трофея за сезон — это отличный результат", — подчеркнул Флик.

Уже в дебютном сезоне немецкий специалист завоевал три титула, вернул команде амбиции на европейской арене и стал героем для болельщиков, уставших от нестабильности прошлых лет. Новый проект под его руководством выглядит цельно и обещает "Барселоне" еще больше ярких страниц в ближайшем будущем.

Напомним, защитник английского "Борнмута" вызвал интерес у двух итальянских клубов.

Бывший вратарь "Динамо" Георгий Бущан установил уникальное достижение в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду близок к заключению контракта с известным клубом из АПЛ.

Игорь Суркис рассказал, что думает о варианте с досрочным увольнением главного тренера.