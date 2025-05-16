Барселона досрочно стала чемпионом Испании после победы в дерби с Эспаньолом

Игроки "Барселоны". Фото: Reuters

В 36-м туре чемпионата Испании состоялось каталонское дерби между "Барселоной" и "Эспаньолом". В этой игре Ла Лига получила нового чемпиона.

"Барселона" победила, но не смогла отпраздновать, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый гол "Барселона" забила лишь на 53-й минуте. Отличился Ламин Ямал, который получил пас от Дани Ольмо и точно пробил в дальний верхний угол ворот.

Второй гол на 96-й минуте оформил Фермин Лопес, завершив комбинацию с Ямалом в штрафной.

Игра запомнилась удалением Леандро Кабреры из "Эспаньола" на 79-й минуте после грубого фола на Ямале, который зафиксировали на VAR. Кабрера получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Эта победа досрочно сделала "Барселону" чемпионом.

Команда хотела отпраздновать победу в чемпионате на стадионе "Эспаньола". Однако, им этого не дали сделать — на арене включили полив поля, а фанаты вели себя очень агрессивно. Поэтому Гансу-Дитеру Флику пришлось забрать игроков с поля.

"Эспаньол" — "Барселона" — 0:2

Голы: Ямал, 53, Фермин, 90+6

"Эспаньол": Ж. Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Санчес, Лосано (Милья, 60) — Рока (Хофре, 68), Эспосито, Пуадо (Шеддира, 81) — Фернандес (Калеро, 82).

"Барселона": Щесны — Гарсия, Араухо (Кубарси, 51), Кристенсен (Форт, 77), Мартин (Бальде, 46) — Педри, Ольмо (Гави, 76), де Йонг — Ямал, Левандовски (Фермин, 64), Рафинья.

Предупреждения: Шеддира, Кумбулла — Кристенсен

Удаление: Леандро Кабрера, 79 (грубое нарушение).

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