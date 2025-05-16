Барселона досрочно стала чемпионом Испании после победы в дерби с Эспаньолом

Барселона стала чемпионом Испании, но им не дали отпраздновать
В 36-м туре чемпионата Испании состоялось каталонское дерби между "Барселоной" и "Эспаньолом". В этой игре Ла Лига получила нового чемпиона.
"Барселона" победила, но не смогла отпраздновать, сообщил портал Новини.LIVE.
"Барселона" — новый чемпион Испании
Первый гол "Барселона" забила лишь на 53-й минуте. Отличился Ламин Ямал, который получил пас от Дани Ольмо и точно пробил в дальний верхний угол ворот.
Второй гол на 96-й минуте оформил Фермин Лопес, завершив комбинацию с Ямалом в штрафной.
Игра запомнилась удалением Леандро Кабреры из "Эспаньола" на 79-й минуте после грубого фола на Ямале, который зафиксировали на VAR. Кабрера получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Эта победа досрочно сделала "Барселону" чемпионом.
Команда хотела отпраздновать победу в чемпионате на стадионе "Эспаньола". Однако, им этого не дали сделать — на арене включили полив поля, а фанаты вели себя очень агрессивно. Поэтому Гансу-Дитеру Флику пришлось забрать игроков с поля.
"Эспаньол" — "Барселона" — 0:2
Голы: Ямал, 53, Фермин, 90+6
"Эспаньол": Ж. Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Санчес, Лосано (Милья, 60) — Рока (Хофре, 68), Эспосито, Пуадо (Шеддира, 81) — Фернандес (Калеро, 82).
"Барселона": Щесны — Гарсия, Араухо (Кубарси, 51), Кристенсен (Форт, 77), Мартин (Бальде, 46) — Педри, Ольмо (Гави, 76), де Йонг — Ямал, Левандовски (Фермин, 64), Рафинья.
Предупреждения: Шеддира, Кумбулла — Кристенсен
Удаление: Леандро Кабрера, 79 (грубое нарушение).
Напомним, португальская звезда футбола Криштиану Роналду может вернуться в Европу.
Владелец "Динамо" Игорь Суркис может заменить Александра Шовковского на тренерском мостике.
Наставник сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в команду лидера "Шахтера".
Олмпийский чемпион-2024 в Париже продал свою золотую медаль.
Читайте Новини.LIVE!