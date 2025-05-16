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Барселона стала чемпіоном Іспанії, але їм не дали відсвяткувати

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Дата публікації: 16 травня 2025 06:51
Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії після перемоги в дербі з Еспаньйолом
Гравці "Барселони". Фото: Reuters

В 36-му турі чемпіонату Іспанії відбулося каталонське дербі між "Барселоною" та "Еспаньолом". В цій грі Ла-Ліга отримала нового чемпіона.

"Барселона" перемогла, але не змогла відсвяткувати, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший гол "Барселона" забила лише на 53-й хвилині. Відзначився Ламін Ямал, який отримав пас від Дані Ольмо і влучно пробивши у дальній верхній кут воріт.

Другий гол на 96-й хвилині оформив Фермін Лопес, завершивши комбінацію з Ямалом у штрафному.

Гра запам’яталася видаленням Леандро Кабрери з "Еспаньйола" на 79-й хвилині після грубого фолу на Ямалі, який зафіксували на VAR. Кабрера отримав червону картку, залишивши свою команду в меншості.

Ця перемога достроково зробила "Барселону" чемпіоном.

Команда хотіла відсвяткувати перемогу в чемпіонаті на стадіоні "Еспаньола". Однак, їм цього не дали зробити — на арені увімкнули полив поля, а фанати вели себе дуже агресивно. Тому Гансу-Дітеру Фліку довелось забрати гравців з поля.

Цікаво, що минулого разу, коли "Барса" виграла Ла-Лігу, вона здобула титул також у матчі проти "Еспаньола".

"Еспаньйол" — "Барселона" — 0:2

Голи: Ямал, 53, Фермін, 90+6

"Еспаньйол": Ж. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Санчес, Лосано (Мілья, 60) — Рока (Хофре, 68), Еспосіто, Пуадо (Шеддіра, 81) — Фернандес (Калеро, 82).

"Барселона": Щесни — Гарсія, Араухо (Кубарсі, 51), Крістенсен (Форт, 77), Мартін (Бальде, 46) — Педрі, Ольмо (Гаві, 76), де Йонг — Ямал, Левандовські (Фермін, 64), Рафінья.

Попередження: Шеддіра, Кумбулла — Крістенсен

Вилучення: Леандро Кабрера, 79 (грубе порушення).

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футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Рафінья Ламін Ямал
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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