Флік розкрив головний секрет чемпіонської Барселони

Ганс-Дітер Флік під час тренування. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Каталонська "Барселона" обіграла "Еспаньйол" у дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії. У двох турах, що залишилися, команда Ганса-Дітера Фліка зможе святкувати успіхи просто на полі.

Головний тренер "синьо-гранатових" пояснив, чому команда знову домінує в Іспанії, повідомляє Marca.

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У 36-му турі Ла-Ліги "Барселона" на виїзді обіграла "Еспаньйол" із рахунком 2:0 та стала недосяжною для мадридського "Реала" в турнірній таблиці. Команда "Хансі" Фліка достроково оформила чемпіонство. Це другий трофей "синьо-гранатових" у сезоні після Кубка Іспанії. Сьогодні в Барселоні відбудеться чемпіонський парад.

Для Фліка це перший сезон біля керма каталонського клубу — й одразу тріумфальний. Він не тільки виграв Ла-Лігу і Кубок, а й вивів команду в півфінал Ліги чемпіонів. Крім того, німецький фахівець зумів розкрити потенціал низки гравців та повернув "Барселоні" впізнаваний атакувальний стиль гри.

Флік назвав секрет "Барселони"

Наставник зазначив, що ключовими факторами успіху стали стабільність команди в другій частині сезону, підтримка вболівальників та прогрес ключових гравців. Флік наголосив, що перемога в зимовому Суперкубку зіграла важливу психологічну роль та додала впевненості всій команді. Він також зазначив, що команда дотримувалася атакувальної філософії та чітко розуміла цілі на кожен матч.

"З такою командою, як "Барселона", потрібно вигравати титули. Три трофеї за сезон — це чудовий результат", — наголосив Флік.

Уже в дебютному сезоні німецький фахівець завоював три титули, повернув команді амбіції на європейській арені та став героєм для вболівальників, втомлених від нестабільності минулих років. Новий проєкт під його керівництвом має цілісний вигляд та обіцяє "Барселоні" ще більше яскравих сторінок у найближчому майбутньому.

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