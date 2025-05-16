Лапорта не хотів призначати Фліка — хто переконав президента Барси

Президент "Барселони" Жоан Лапорта (у центрі). Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Президент "Барселони" Жоан Лапорта відверто висловився про призначення Ганса-Дітера Фліка на посаду головного тренера команди. За словами глави клубу, він спочатку не розглядав німецького фахівця як основного кандидата.

Однак на ситуацію вплинула людина, думці якої Лапорта повністю довіряє, повідомляє Marca.

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"Спортивний директор Деку переконав нас підписати контракт із Фліком. Він сказав, що "Хансі" — ідеальна людина для цієї команди", — заявив Жоан Лапорта.

Президент каталонського клубу додав, що наставник проявив себе з найкращого боку: суворий, дисциплінований, але вміє знаходити спільну мову з гравцями.

Тренер Ганс-Дітер Флік та Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

Флік очолив "Барсу" влітку 2024 року. Уже в дебютному сезоні він виграв Суперкубок, Кубок Іспанії та Ла-Лігу, а також дійшов із командою до півфіналу Ліги чемпіонів, повернувши атакувальний стиль та стабільність у результатах.

Лапорта — про вибори та майбутнє клубу

У тій же бесіді глава "Барселони" дав зрозуміти, що не планує дострокових виборів президента клубу. Він наголосив, що дотримуватиметься статуту й піде на переобрання в строк, як це передбачено правилами.

"Ми врятували клуб. Фінансова ситуація стабілізується, склад у нас сильний, і, якщо все піде за планом, ми вже цього сезону повертаємося на Камп Ноу", — додав Лапорта.

Також президент "синьо-гранатових" зізнався, що робота останніх років проходила під неймовірним тиском, вимагала ризикованих і не завжди зрозумілих рішень. Але, за його словами, саме ці кроки дозволили "Барселоні" знову завойовувати трофеї.

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