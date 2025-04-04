Андрій Шевченко прокоментував провал на виборах до Виконкому УЄФА

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

У Сербії пройшов Конгрес УЄФА, який запам'ятався декількома скандалами. А ще програшем делегата України на виборах.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував програш на виборах до Виконкому УЄФА, повідомляє пресслужба УАФ.

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Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: пресслужба УАФ

Що сказав Шевченко

"На жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі", — зазначив він.

Шевченко подякував тим національним асоціаціям, які за нього проголосували. І підкреслив, що це було голосування не лише за нього як за кандидата, а й за всю Україну.

"Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти", — резюмував голова УАФ.

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