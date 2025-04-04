Андрей Шевченко прокомментировал провал на выборах в Исполком УЕФА

Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

В Сербии прошел Конгресс УЕФА, который запомнился несколькими скандалами. А еще проигрышем делегата Украины на выборах.

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал проигрыш на выборах в Исполком УЕФА, сообщает пресс-служба УАФ.

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Он заявил об "определенных сигналах". И связал произошедшее с политикой.

Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: пресс-служба УАФ

Что сказал Шевченко

"К сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось дальнейшими событиями на самом Конгрессе", — отметил он.

Шевченко поблагодарил те национальные ассоциации, которые за него проголосовали. И подчеркнул, что это было голосование не только за него как за кандидата, но и за всю Украину.

"Мы не изменим своей позиции и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы и в дальнейшем будем вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества", — резюмировал глава УАФ.

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