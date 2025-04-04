УЕФА выплатил РФС 5,5 млн евро несмотря на отстранение России

Россия получает от УЕФА большие средства, несмотря на отстранение
В УЕФА, несмотря на отстранение России, сохранили пути для ее возвращения на международную арену. Даже выплаты Российский футбольный союз (РФС) получает, как и все другие ассоциации.
О выплатах России говорится в ежегодном финансовом отчете УЕФА.
Сколько денег получила Россия
На Конгрессе УЕФА, который прошел 3 апреля, руководство организации представило финансовый отчет. В нем говорилось о выплатах всем членам УЕФА за сезон 2023/2024 гг.
В документе говорится, что Россия получила более 5,5 млн евро. Из этой суммы 3,3 млн евро пойдут на помощь в финансировании клубов.
На финансирование сборной России поступило 1,4 млн евро. Также 700 тысяч евро выплатили РФС в рамках программы HatTrick для инвестиций в проекты в развитие футбола.
Отметим, что несмотря на отстранение всех российских клубов от еврокубков, в УЕФА начисляют России коэффициенты.
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