Вернется ли Россия в футбол — УАФ сделала официальное заявление

Заседание Исполкома УАФ. Фото: Владислав Яценко / УАФ

В Сербии прошел очередной Конгресс УЕФА. Он не обошелся без скандалов, связанных с Россией.

Исполнительный комитет УАФ обратился с официальным письмом к УЕФА и всем национальным ассоциациям относительно России и слухов о ее возвращении в большой футбол, сообщает пресс-служба организации.

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В УАФ подчеркнули, что такое возвращение ставит под угрозу международную безопасность. И еще раз напомнили о преступлениях россиян.

Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Ключевые тезисы УАФ

"Ничего не изменилось с момента февраля 2022 года для любого пересмотра ранее принятых решений", — подчеркнули в УАФ.

В ассоциации напомнили, что целый ряд стран — членов УЕФА на правительственном уровне не рассматривают возможности проведения матчей и участия в соревнованиях российских команд, учитывая меры безопасности.

"Возвращение россиян к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность таких международных соревнований", — подчеркнули в УАФ.

Там напомнили, что почти 20 тысяч украинских детей были "фактически депортированы захватчиками на территорию РФ с оккупированных территорий Украины".

"Если кто-то из этих детей примет участие в соревнованиях под эгидой УЕФА в составе сборной РФ, это может сделать все европейское футбольное сообщество соучастниками международного преступления".

В УАФ также напомнили о незаконной интеграции клубов с оккупированных территорий Украины в национальные чемпионаты России.

"Российские клубы сохраняют свой средний коэффициент в европейских клубных соревнованиях (по состоянию на 2022 год), и также РФ продолжает получать выплаты солидарности УЕФА, не участвуя в соревнованиях. Неужели европейская футбольная семья солидарна с РФ, если продолжает осуществлять такие выплаты?", — говорится в обращении.

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