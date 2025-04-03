Шевченко принял участие в выборах в исполком УЕФА — результаты

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

В четверг, 3 апреля, в сербском Белграде прошел Конгресс УЕФА. На нем, среди прочего, состоялись различные голосования.

Глава УАФ Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполнительный комитет УЕФА, сообщает Tribuna.com.

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Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Шевченко и выборы

На голосовании президент УАФ получил 15 голосов стран-ассоциаций УЕФА и занял лишь четвертое место среди пяти кандидатов.

В Исполком были избраны Абал Рафаэль Лузан из Испании и Моше Зуарес из Израиля.

Также на 4-летний срок были избраны или переизбраны: Габриэле Гравина (Италия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Армен Меликбекян (Армения), Фрэнк Пау (Нидерланды), Айвар Полак (Эстония), Ханс-Йоахим Вацке (Германия).

Напомним, есть простые рекомендации, которые помогут кардинально снизить вес уже к этому лету.

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