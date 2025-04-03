Шевченко взяв участь у виборах до виконкому УЄФА — результати

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

У четвер, 3 квітня, у сербському Белграді пройшов Конгрес УЄФА. На ньому, серед іншого, відбулися різноманітні голосування.

Голова УАФ Андрій Шевченко програв вибори до Виконавчого комітету УЄФА, повідомляє Tribuna.com.

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Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Шевченко та вибори

На голосуванні президент УАФ отримав 15 голосів країн-асоціацій УЄФА та посів лише четверте місце серед п'яти кандидатів.

До Виконкому було обрано Абала Рафаеля Лузана з Іспанії та Моше Зуареса з Ізраїля.

Також на 4-річний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія), Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).

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