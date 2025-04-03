Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко програв вибори до Виконавчого комітету УЄФА arrow

Шевченко програв вибори до Виконавчого комітету УЄФА

3 квітня 2025 16:48
Максим Коваленко - Редактор
Шевченко взяв участь у виборах до виконкому УЄФА — результати
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
Максим Коваленко - Редактор

У четвер, 3 квітня, у сербському Белграді пройшов Конгрес УЄФА. На ньому, серед іншого, відбулися різноманітні голосування. 

Голова УАФ Андрій Шевченко програв вибори до Виконавчого комітету УЄФА, повідомляє Tribuna.com.

Читайте також:

Член Виконкому обирався на дворічний термін. Шевченкові не вистачило голосів.

Андрій Шевченко
Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Шевченко та вибори

На голосуванні президент УАФ отримав 15 голосів країн-асоціацій УЄФА та посів лише четверте місце серед п'яти кандидатів. 

До Виконкому було обрано Абала Рафаеля Лузана з Іспанії та Моше Зуареса з Ізраїля. 

Також на 4-річний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія), Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).

Нагадаємо, є прості рекомендації, які допоможуть кардинально знизити вагу вже до цього літа. 

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола влітку може піти з клубу та переїхати до іншого чемпіонату. 

Гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Італії. 

Голкіпер Андрій Лунін засумнівався у своєму майбутньому в мадридському "Реалі". 

вибори спорт футбол УЄФА Андрій Шевченко
Реклама
Реклама
Реклама