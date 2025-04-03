Шевченко взяв участь у виборах до виконкому УЄФА — результати

Шевченко програв вибори до Виконавчого комітету УЄФА
У четвер, 3 квітня, у сербському Белграді пройшов Конгрес УЄФА. На ньому, серед іншого, відбулися різноманітні голосування.
Голова УАФ Андрій Шевченко програв вибори до Виконавчого комітету УЄФА, повідомляє Tribuna.com.
Член Виконкому обирався на дворічний термін. Шевченкові не вистачило голосів.
Шевченко та вибори
На голосуванні президент УАФ отримав 15 голосів країн-асоціацій УЄФА та посів лише четверте місце серед п'яти кандидатів.
До Виконкому було обрано Абала Рафаеля Лузана з Іспанії та Моше Зуареса з Ізраїля.
Також на 4-річний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія), Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).
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