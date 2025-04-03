Чи повернеться Росія у футбол — УАФ зробила офіційну заяву

Засідання Виконкому УАФ. Фото: Владислав Яценко / УАФ

У Сербії пройшов черговий Конгрес УЄФА. Він не обійшовся без скандалів, пов'язаних із Росією.

Виконавчий комітет УАФ звернувся з офіційним листом до УЄФА та усіх національних асоціацій щодо Росії та чуток про її повернення у великий футбол, повідомляє пресслужба організації.

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В УАФ підкреслили, що таке повернення ставить під загрозу міжнародну безпеку. І ще раз нагадали про злочини росіян.

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Ключові тези УАФ

"Нічого не змінилося з моменту лютого 2022 року для будь-якого перегляду раніше прийнятих рішень", — підкреслили в УАФ.

В асоціації нагадали, що ціла низка країн — членів УЄФА на урядовому рівні не розглядають можливості проведення матчів та участі у змаганнях російських команд з огляду на заходи безпеки.

"Повернення росіян до змагань під егідою УЄФА та ФІФА загрожує розколом у футбольній родині та ставить під пряму загрозу безпеку та цілісність таких міжнародних змагань", — підкреслили в УАФ.

Там нагадали, що майже 20 тисяч українських дітей були "фактично депортовані загарбниками на територію РФ з окупованих територій України".

"Якщо хтось із цих дітей візьме участь у змаганнях під егідою УЄФА у складі збірної РФ, це може зробити всю європейську футбольну спільноту співучасниками міжнародного злочину".

В УАФ також нагадали про незаконну інтеграцію клубів з окупованих територій України у національні чемпіонати Росії.

"Російські клуби зберігають свій середній коефіцієнт у європейських клубних змаганнях (станом на 2022 рік), а також РФ продовжує отримувати виплати солідарності УЄФА, не беручи участі у змаганнях. Невже європейська футбольна родина солідарна з РФ, якщо продовжує здійснювати такі виплати?" — сказано у зверненні.

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