УЄФА виплатив РФС 5,5 млн євро попри відсторонення Росії

Росія отримує від УЄФА величезні кошти попри відсторонення
В УЄФА, попри відсторонення Росії, зберегли шляхи для її повернення на міжнародну арену. Навіть виплати Російський футбольний союз (РФС) отримує як й всі інші асоціації.
Про виплати Росії йдеться в щорічному фінансовому звіті УЄФА.
Скільки грошей отримала Росія
На Конгресі УЄФА, який пройшов 3 квітня, керівництво організації представило фінансовий звіт. В ньому йшлося про виплати усім членам УЄФА за сезон 2023/2024 років.
У документі йдеться, що Росія отримала понад 5,5 млн євро. З цієї суми 3,3 млн євро підуть на допомогу у фінансуванні клубів.
На фінансування збірної Росії надійшло 1,4 млн євро. Також 700 тисяч євро виплатили РФС в рамках програми HatTrick для інвестицій у проєкти з розвитку футболу.
Зазначимо, що попри відсторонення всіх російських клубів від єврокубків, в УЄФА нараховують Росії коефіцієнти.
Нагадаємо, раніше були опубліковані прості рекомендації щодо схуднення.
Колишній спортивний ведучий Роман Кадемін почав працювати з російськими "консервами".
Легендарний тренер Хосеп Гвардіола розглядає перехід із "Манчестер Сіті" в інший клуб.
Український воротар "Реалу" Андрій Лунін планує перейти в іншу команду.
Читайте Новини.LIVE!