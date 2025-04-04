УЄФА виплатив РФС 5,5 млн євро попри відсторонення Росії

Глава УЄФА Александер Чеферін. Фото: Reuters

В УЄФА, попри відсторонення Росії, зберегли шляхи для її повернення на міжнародну арену. Навіть виплати Російський футбольний союз (РФС) отримує як й всі інші асоціації.

Про виплати Росії йдеться в щорічному фінансовому звіті УЄФА.

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Скільки грошей отримала Росія

На Конгресі УЄФА, який пройшов 3 квітня, керівництво організації представило фінансовий звіт. В ньому йшлося про виплати усім членам УЄФА за сезон 2023/2024 років.

У документі йдеться, що Росія отримала понад 5,5 млн євро. З цієї суми 3,3 млн євро підуть на допомогу у фінансуванні клубів.

На фінансування збірної Росії надійшло 1,4 млн євро. Також 700 тисяч євро виплатили РФС в рамках програми HatTrick для інвестицій у проєкти з розвитку футболу.

Зазначимо, що попри відсторонення всіх російських клубів від єврокубків, в УЄФА нараховують Росії коефіцієнти.

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