Роналду пропустив два матчі Аль-Насра — відома причина

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду пропустив вже два матчі свого "Аль-Насра" в чемпіонаті Саудівської Аравії. Футболіст навіть не потрапляв у заявку команди, хоч і не травмований.

Про проблеми 40-річної зірки повідомив портал FixyaNet.

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Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Що сталося з Роналду

За інформацією джерела, причиною відсутності Роналду стало фізичне виснаження. Наразі у нього немає жодних травм чи конфліктів із тренерським штабом.

У сезоні 2024/25 Кріштіану провів вже 39 матчів, що, ймовірно, забагато для 40-річного футболіста. До того ж він заграв всі матчі за збірну Португалії, з якою літав всією Європою.

При цьому, Роналду цього сезону забив за клуб 33 голи та віддав чотири асисти.

Зазначимо, що серед уболівальників Роналду викликало занепокоєння, адже Кріштіану хотів влітку змінити команду на короткий період, щоб зіграти на першому в історії клубному чемпіонаті світу.

Однак, наразі Роналду отримав програму з відновлення, завдяки якій він скоро повернеться на поле.

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