Роналду пропустил два матча Аль-Насра — известна причина

Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду пропустил уже два матча своего "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии. Футболист даже не попадал в заявку команды, хоть и не травмирован.

О проблемах 40-летней звезды сообщил портал FixyaNet.

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Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Что случилось с Роналду

По информации источника, причиной отсутствия Роналду стало физическое истощение. Сейчас у него нет никаких травм или конфликтов с тренерским штабом.

В сезоне 2024/25 Криштиану провел уже 39 матчей, что, вероятно, много для 40-летнего футболиста. К тому же он заиграл все матчи за сборную Португалии, с которой летал по всей Европе.

При этом, Роналду в этом сезоне забил за клуб 33 гола и отдал четыре ассиста.

Отметим, что среди болельщиков Роналду вызвало беспокойство, ведь Криштиану хотел летом сменить команду на короткий период, чтобы сыграть на первом в истории клубном чемпионате мира.

Однако, сейчас Роналду получил программу по восстановлению, благодаря которой он скоро вернется на поле.

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