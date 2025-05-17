Роналду пропустил два матча Аль-Насра — известна причина

Роналду имеет серьезные проблемы со здоровьем — это не травма
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду пропустил уже два матча своего "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии. Футболист даже не попадал в заявку команды, хоть и не травмирован.
О проблемах 40-летней звезды сообщил портал FixyaNet.
Что случилось с Роналду
По информации источника, причиной отсутствия Роналду стало физическое истощение. Сейчас у него нет никаких травм или конфликтов с тренерским штабом.
В сезоне 2024/25 Криштиану провел уже 39 матчей, что, вероятно, много для 40-летнего футболиста. К тому же он заиграл все матчи за сборную Португалии, с которой летал по всей Европе.
При этом, Роналду в этом сезоне забил за клуб 33 гола и отдал четыре ассиста.
Отметим, что среди болельщиков Роналду вызвало беспокойство, ведь Криштиану хотел летом сменить команду на короткий период, чтобы сыграть на первом в истории клубном чемпионате мира.
Однако, сейчас Роналду получил программу по восстановлению, благодаря которой он скоро вернется на поле.
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