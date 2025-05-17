Дружина Миколенка дізналась про вагітність після пива на Євро-2024

Вікторія та Віталій Миколенки. Фото: instagram.com/assorova_vi

Дружина захисника англійського "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка Вікторія не відразу дізналась про вагітність. Цьому передувала цікава історія.

Про цю історію Вікторія розповіла у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Віталій Миколенко з немовлям. Фото: t.me/mykolenkovi

Дружина Миколенка не зрозуміла свій результат

За словами Вікторії, про вагітність вона дізналася, коли була в Німеччині під час Євро-2024. У неї була затримка циклу, але це не викликало особливого занепокоєння, адже таке траплялося й раніше. Тому дівчина спокійно пила пиво.

"Думаю: ну, знову, нічого страшного. П’ю спокійно пиво — ми ж у Німеччині, як без нього?" — написала Вікторія.

Потім під час прогулянки вона все ж вирішила зробити тест у торговельному центрі, побачила одну смужку, вирішила, що результат негативний, і забула про нього.

Увечері, розбираючи пакети, Вікторія показала тест подрузі Христині Шацьких, яка є донькою легенди "Динамо" Максима Шацьких та дівчиною Миколи Шапаренка, жартома зазначивши, що не вагітна. Христина оглянула тест та повідомили, що Вікторія вагітна.

Виявилося, що в Німеччині тести влаштовані інакше, і одна смужка означає позитивний результат.

"Я на все життя запам’ятала слово "schwanger", — зазначила Вікторія.

Нагадаємо, Андрій Шевченко взяв участь в конгресі ФІФА щодо несподіваної теми.

Імад Ашур втратив роботу в "Поліссі" через одного з радників президента клубу Геннадія Буткевича.

На якому місці Роналду, Мессі та Усик в рейтинщзі найбагатших спортсменів.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта сумніваєвся в призначенні Ганса-Дітера Фліка головним тренером.