Дружина Миколенка дізналась про вагітність після пива на Євро-2024

Дружина Миколенка розповіла, як під час вагітності пила пиво
Дружина захисника англійського "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка Вікторія не відразу дізналась про вагітність. Цьому передувала цікава історія.
Про цю історію Вікторія розповіла у своєму Telegram-каналі.
Дружина Миколенка не зрозуміла свій результат
За словами Вікторії, про вагітність вона дізналася, коли була в Німеччині під час Євро-2024. У неї була затримка циклу, але це не викликало особливого занепокоєння, адже таке траплялося й раніше. Тому дівчина спокійно пила пиво.
"Думаю: ну, знову, нічого страшного. П’ю спокійно пиво — ми ж у Німеччині, як без нього?" — написала Вікторія.
Потім під час прогулянки вона все ж вирішила зробити тест у торговельному центрі, побачила одну смужку, вирішила, що результат негативний, і забула про нього.
Увечері, розбираючи пакети, Вікторія показала тест подрузі Христині Шацьких, яка є донькою легенди "Динамо" Максима Шацьких та дівчиною Миколи Шапаренка, жартома зазначивши, що не вагітна. Христина оглянула тест та повідомили, що Вікторія вагітна.
Виявилося, що в Німеччині тести влаштовані інакше, і одна смужка означає позитивний результат.
"Я на все життя запам’ятала слово "schwanger", — зазначила Вікторія.
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