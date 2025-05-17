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Жена Миколенко рассказала, как во время беременности пила пиво

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Дата публикации 17 мая 2025 08:44
Жена Миколенко узнала о беременности после пива на Евро-2024
Виктория и Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Жена защитника английского "Эвертона" и сборной Украины Виталия Миколенко Виктория не сразу узнала о беременности. Этому предшествовала интересная история.

Об этой истории Виктория рассказала в своем Telegram-канале.

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Виталий Миколенко с младенцем. Фото: t.me/mykolenkovi

Жена Миколенко не поняла свой результат

По словам Виктории, о беременности она узнала, когда была в Германии во время Евро-2024. У нее была задержка цикла, но это не вызвало особого беспокойства, ведь такое случалось и раньше. Поэтому девушка спокойно пила пиво.

"Думаю: ну, опять, ничего страшного. Пью спокойно пиво — мы же в Германии, как без него?" — написала Виктория.

Затем во время прогулки она все же решила сделать тест в торговом центре, увидела одну полоску, решила, что результат отрицательный, и забыла о нем.

Вечером, разбирая пакеты, Виктория показала тест подруге Кристине Шацких, которая является дочерью легенды "Динамо" Максима Шацких и девушкой Николая Шапаренко, в шутку отметив, что не беременна. Кристина осмотрела тест и сообщили, что Виктория беременна.

Оказалось, что в Германии тесты устроены иначе, и одна полоска означает положительный результат.

"Я на всю жизнь запомнила слово "schwanger", — отметила Виктория.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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