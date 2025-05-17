Тренер Шахтера Пушич намекнул на отставку и ждет предложений из-за рубежа

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Тренерское кресло под главным тренером "Шахтера" Марино Пушичем уже давно расшаталось. При этом, тренер и сам намекает, что хочет уйти из клуба.

О своем будущем он рассказал в интервью порталу De Telegraaf.

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Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Пушич хочет уйти

Главный тренер "Шахтера" допустил возможность своего ухода из клуба и сообщил, что открыт к предложениям от зарубежных команд. Он уточнил, что причины для возможного ухода из клуба — разные, в том числе личные.

По словам Пушича, недавно он впервые стал дедушкой и всего раз видел внучку, но хотел бы это делать чаще.

Тренер отметил, что удаленность от семьи, которая находится за пределами Украины, является важным фактором в принятии решения о своем будущем.

Отметим, что среди болельщиков и многих экспертов в Украине существует мнение, что не Пушич должен уйти, а его должны уволить за неудачные спортивные результаты. Команда, хоть и выиграла Кубок Украины, но в чемпионате страны впервые за почти 30 лет не будет в ТОП-2.

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