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Довбик рассказал детали относительно своей травмы

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Дата публикации 17 мая 2025 21:27
Артем Довбик рассказал, когда восстановится после травмы
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик травмировался перед важным матчем с "Миланом". Пока еще не известны сроки его восстановления, но в СМИ появилась информация, что он не поможет римлянам в последних матчах сезона и не сыграет за национальную сборную в Канаде.

Ситуацию со своей травмой Довбик прокомментировал для "Трибуны".

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Сколько матчей пропустит Довбик

Как уже стало известно, Артем не попал в заявку Милана на матч, который пройдет 18 мая.

Довбик подтвердил, что получил травму приводящей мышцы на тренировке 16 мая.

При этом он опроверг слухи о своем участии в следующих играх, среди которых Турнир четырех наций в Канаде.

Возвращение Артема планируется на матч с "Торино", 25 мая.

"Будем стараться восстановиться до "Торино", — отметил 27-летний нападающий.

В этом сезоне Довбик остается ключевым игроком "Ромы" в атаке, забив 17 голов и отдав три результативные передачи в 45 матчах.

В Серии А Артем провел 32 игры, забил 12 голов и сделал два ассиста.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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