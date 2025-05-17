Участие Довбика в матче Рома — Милан под вопросом из-за травмы

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

"Рома" перед матчем с "Миланом" в Серии А получила кадровые проблемы. Для команды это тяжелый момент, потому что в отличие от соперника, они борются за Лигу чемпионов.

О кадровой потере команды сообщил портал Roma Press.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Сыграет ли Довбик с "Миланом"

По информации источника, 16 мая на тренировке команды травмировался украинский форвард "Ромы" Артем Довбик.

Известно, что 27-летний нападающий должен пройти медицинское обследование, где определят степень повреждения.

Сейчас под вопросом участие игрока в матче Серии А с "Миланом", который пройдет 18 мая.

В последних матчах "Рома" играла с двумя центральными нападающими. Пару Довбику составлял Эльдор Шомуродов. Вероятно, тренерскому штабу придется менять тактику на матчи.

В этом сезоне Довбик в 45 матчах за "Рому" забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

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