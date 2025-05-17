Участь Довбика в матчі Рома – Мілан під питанням через травму

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

"Рома" перед матчем з "Міланом" в Серії А отримала кадрові проблеми. Для команди це важкий момент, бо на відміну від суперника, вони змагаються за Лігу чемпіонів.

Про кадрову втрату команди повідомив портал Roma Press.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Чи зіграє Довбик з "Міланом"

За інформацією джерела, 16 травня на тренуванні команди травмувався український форвард "Роми" Артем Довбик.

Наразі відомо, що 27-річний нападник має пройти медичне обстеження, де визначать ступінь пошкодження.

Наразі під питанням участь гравця в матчі Серії А з "Міланом", який пройде 18 травня.

В останніх матчах "Рома" грала з двома центральними нападниками. Пару Довбику складав Ельдор Шомуродов. Ймовірно, тренерському штабу доведеться змінювати тактику на матчі.

Цього сезону Довбик у 45 матчах за "Рому" забив 17 голів і віддав три результативні передачі.

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