Участь Довбика в матчі Рома – Мілан під питанням через травму

Довбик травмувався перед важливим матчем з Міланом
"Рома" перед матчем з "Міланом" в Серії А отримала кадрові проблеми. Для команди це важкий момент, бо на відміну від суперника, вони змагаються за Лігу чемпіонів.
Про кадрову втрату команди повідомив портал Roma Press.
Чи зіграє Довбик з "Міланом"
За інформацією джерела, 16 травня на тренуванні команди травмувався український форвард "Роми" Артем Довбик.
Наразі відомо, що 27-річний нападник має пройти медичне обстеження, де визначать ступінь пошкодження.
Наразі під питанням участь гравця в матчі Серії А з "Міланом", який пройде 18 травня.
В останніх матчах "Рома" грала з двома центральними нападниками. Пару Довбику складав Ельдор Шомуродов. Ймовірно, тренерському штабу доведеться змінювати тактику на матчі.
Цього сезону Довбик у 45 матчах за "Рому" забив 17 голів і віддав три результативні передачі.
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