Шапаренко может приобрести Трабзонспор — клуб рассматривает трансфер

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" летом может продать своего лидера Николая Шапаренко. Футболист хочет быть продан, хоть он и нужен клубу.

Об интересе к Шапаренко сообщил портал Haber61.net.

Реклама

Читайте также:

Николай Шапаренко против "Шахтера". Фото: "Динамо"

Кто хочет купить Шапаренко

По информации источника, 26-летнего полузащитника "Динамо" в летнее трансферное окно хочет купить турецкий "Трабзонспор".

Сейчас клуб активно изучает финансовые условия потенциального трансфера, чтобы принять окончательное решение о подписании украинца.

В сезоне 2024/2025 Шапаренко провел 36 матчей за "Динамо", отметившись семью голами и десятью результативными передачами.

Шапаренко имеет действующий контракт с "Динамо" до 30 сентября 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 10 млн евро.

Отметим, что в "Трабзонспоре" играют украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Напомним, наставник "Шахтера" Марино Пушич заявил, что ищет работу.

Украинский нападающий Артем Довбик рассказал, когда восстановится от повреждения.

Жена защитника "Эвертона" Виталия Миколенко Виктория рассказала, как девушка Шапаренко "сделала" ее беременной.

У Криштиану Роналду возникли проблемы и поэтому он пропустил уже две игры.