Ярослава Магучіх станцювала під хіт Козловського — відео

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

На відміну від зимового сезону, так званий "літній сезон" почався для Ярослави Магучіх дуже вдало. При цьому, українка не забуває розважатись.

Як розважається Ярослава показала на своїй сторінці в TikTok.

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Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучіх не змогла встояти перед трендом

Відомий український співак Віталій Козловський після багатьох років суперечок викупив права на свої пісні у колишнього продюсера Ігоря Кондратюка.

Відразу після цієї новини в мережі на всіх платформах завірусилася й попала в тренди стара пісня Козловського "Пінаколада".

Дуже популярною ця пісня стала в TikTok. Не встояла перед трендом олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту та світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Яка наразі відпочиває від чергового виграного турніру й чекає на наступний.

У Магучіх, яка вже давно підкорила соцмережі своїми танцями, цього разу також вийшло дуже енергійно та ритмічно.

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