День вишиванки — як привітали Харлан, Шевченко, Верняєв та Шахтар

Гравці "Шахтаря" у святковий день. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В Україні сьогодні відзначають одне з найкрасивіших свят — День вишиванки. Це неофіційний, але дуже символічний момент, коли мільйони людей вдягають традиційне українське вбрання, щоб підкреслити свою ідентичність, висловити гордість за культуру та передати тепло рідного коріння.

До святкування долучилися й відомі спортсмени, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олімпійські чемпіони, зірки футболу та навіть іноземні гравці донецького "Шахтаря" вийшли цього дня у вишиванках — хто на тлі київських пейзажів, хто в домашній атмосфері. Вони сфотографувалися в національному одязі та поділилися теплими словами підтримки Україні, продемонструвавши єдність та повагу до українських традицій.

Вбрання українських спортсменів

Олімпійська зірка фехтування Ольга Харлан приміряла розкішну чорну сукню, розшиту золотом з білими елементами. Спортсменка з легкою посмішкою застигла у величній позі.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко опублікував портретну фотографію в білій лляній сорочці з чорною вишивкою. "Сьогодні ми святкуємо день української спадщини та краси", — підписав знімок Шевченко.

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв сфотографувався на тлі київських пам'яток. Легкоатлет обрав для святкового дня блакитну сорочку з візерунками в національному стилі.

Олег Верняєв. Фото: instagram.com/verniaiev13/

"Це більше, ніж просто вишита сорочка. До Дня вишиванки я одягнув особливу сорочку з унікальної колекції, створеної в рамках благодійного проєкту бренду "Місія: жити". Дизайнерка має благодійну мету: частина прибутку буде передана на підтримку ветеранів та їхніх родин", — написав Олег Верняєв.

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