День вышиванки — как поздравили Харлан, Шевченко, Верняев и Шахтер

Игроки "Шахтера" в праздничный день. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В Украине сегодня отмечают один из самых красивых и праздников — День вышиванки. Это неофициальный, но очень символичный момент, когда миллионы людей надевают традиционные украинские наряды, чтобы подчеркнуть свою идентичность, выразить гордость за культуру и передать тепло родных корней.

К празднованию присоединились и известные спортсмены, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Олимпийские чемпионы, звезды футбола и даже легионеры донецкого "Шахтера" вышли в этот день в вышиванках — кто на фоне киевских пейзажей, кто в домашней атмосфере. Они сфотографировались в национальной одежде и поделились теплыми словами поддержки Украине, продемонстрировав единство и уважение к украинским традициям.

Наряды украинских спортсменов

Олимпийская звезда фехтования Ольга Харлан примерила роскошное черное платье, расшитое золотом с белыми элементами. Спортсменка с легкой улыбкой застыла в величественной позе.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко опубликовал портретную фотографию в белой льняной рубашке с черной вышивкой. "Сегодня мы празднуем день украинского наследия и красоты", — подписал снимок Шевченко.

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Олимпийский чемпион Олег Верняев сфотографировался на фоне киевских достопримечательностей. Легкоатлет выбрал для праздничного дня голубую рубашку с узорами в национальном стиле.

Олег Верняев. Фото: instagram.com/verniaiev13/

"Это больше, чем просто вышитая рубашка. Ко Дню вышиванки я надел особую рубашку из уникальной коллекции, созданной в рамках благотворительного проекта бренда "Миссия: жить". У дизайнера есть благотворительную цель: часть прибыли будет передана в поддержку ветеранов и их семей", — написал Олег Верняев.

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об эффекте досрочной замены главного тренера.

Криштиану Роналду загорелся идеей вернуться в Европу и уже ищет новый клуб.

Артем Довбик оказался на радаре у клубов из трех разных чемпионатов.

Артем Милевский назвал лучших футболистов "Динамо" и "Шахтера" в финале Кубка Украины.