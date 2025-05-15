Ярослава Магучих станцевала под хит Козловского — видео

Магучих не удержалась перед Виталием Козловским — видео
В отличие от зимнего сезона, так называемый "летний сезон" начался для Ярославы Магучих очень удачно. При этом, украинка не забывает развлекаться.
Как развлекается Ярослава показала на своей странице в TikTok.
Магучих не смогла устоять перед трендом
Известный украинский певец Виталий Козловский после многолетних споров выкупил права на свои песни у бывшего продюсера Игоря Кондратюка.
Сразу после этой новости в сети на всех платформах завирусилась и попала в тренды старая песня Козловского "Пинаколада".
Очень популярной эта песня стала в TikTok. Не устояла перед трендом олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту и мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Которая сейчас отдыхает от очередного выигранного турнира и ждет следующего.
У Магучих, которая уже давно покорила соцсети своими танцами, на этот раз также получилось очень энергично и ритмично.
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