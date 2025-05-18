Богачук переміг Фокса рішенням суддів після важкого 10-раундового бою

Сергій Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk

В Коммерсі, США відбувся вечір боксу, який транслювався на платформі UFC. Головною подією шоу став поєдинок у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та височезним американцем Майклом Фоксом.

Поэдинок був складним для українця, але він зміг перемогти, повідомив портал Новини.LIVE.

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Results



Serhii Bohachuk defeated Mykal Fox via Unanimous Decision #BrunchBoxing pic.twitter.com/Q09vaUCs4u — EZ RAW Brunch Boxing (@EzRawBoxing) May 18, 2025

Богачук цього разу пішов без нокауту

Богачук увімкнувся в роботу з перших секунд бою та пресингував свого суперника.

В другому раунді Фокс почав активніше атакувати на відходах, але це не зупинило намагання українця йти вперед.

Надалі бій так і проходив, оскільки у суперника була дуже велика перевага у довжині, хоч й майже відсутній потужний удар.

В сьомому раунді Сергію вдалося частіше зближатись, де він міг пробивати аперкоти та бокові удари.

Восьмий та дев’ятий раунди відзначились тим, що українець починав активно, але Фокс збив весь запал легкими та короткими джебами.

Десятий раунд не дав нічого нового, але обидва побували на канвасі, але, як вказав рефері, не через нокдауни.

Результатом складного бою стала перемога Богачука рішенням суддів: 97-93, 97-93, 98-92. Будь це аматорський поєдинок, то перемогу могла віддати Фоксу, але в профі його стиль ведення бою зазвичай викликає лише негативні емоції.

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