Богачук переміг Девіса у андеркарді Усик — Ф'юрі

Український боксер Сергій Богачук переміг Ішмаеля Девіса. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Андеркард реваншу Усик — Ф'юрі підходить до завершення. І він вже виявився успішним для усіх трьох українських боксерів.

Українець Сергій Богачук переміг британця Ішмаеля Девіса, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бій пройшов повністю за планом українського боксера. Богачук не дозволив Девісу вільно почувати себе у ринзі.

Український боксер Сергій Богачук. Фото: скриншот Megogo

Як пройшов бій

З першого раунду Девіс дещо неочікувано захопив ініціативу, хоча до великої кількості влучних ударів справа не дійшла. У другому раунді Богачук відправив суперника в нокдаун.

Третій раунд також залишився за українцем. В четвертому британець намагався небезпечно контратакувати, тому раунд вийшов дещо сумнівним в плане переможця. У п'ятому українець знову захопив ініціативу, провівши його "в одне обличчя". Шостий раунд також пройшов під контролем Богачука.

Після шостого раунда Ішмаель Девіс відмовився продовжувати бій.

Таким чином, Сергій Богачук став обов'язковим претендентом на пояс WBC

Що відомо про Сергія Богачука

Багаторазовий переможець та призер українських та міжнародних змагань у аматорському боксі. Виступає у першій середній вазі (до 69,8 кг).

Володів титулом WBC Continental та був тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Першим серед українців в андеркарді Усик — Ф'юрі 2 виступив Андрій Новицький.

Другий українець в андеркарді Усик — Ф'юрі Даніель Лапін також провів свій бій.