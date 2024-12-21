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Богачук досрочно победил британца в андеркарде Усик — Фьюри

21 декабря 2024 23:31
Алексей Паламарчук - Редактор
Богачук победил Дэвиса в андеркарде Усик - Фьюри
Украинский боксер Сергей Богачук победил Ишмаэля Дэвиса. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Алексей Паламарчук - Редактор

Андеркард реванша Усик — Фьюри подходит к концу. И он уже оказался успешным для всех трех украинских боксеров.

Украинец Сергей Богачук победил британца Ишмаэля Дэвиса, сообщает портал Новости.LIVE.

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Бой прошел полностью по плану украинского боксера. Богачук не разрешил Дэвису свободно чувствовать себя в ринге.

Сергей Богачук
Украинский боксер Сергей Богачук. Фото: скриншот Megogo

Как прошел бой

С первого раунда Дэвис несколько неожиданно захватил инициативу, хотя до большого количества точных ударов дело не дошло. Во втором раунде Богачук отправил соперника в нокдаун.

Третий раунд также остался за украинцем. В четвертом британец пытался опасно контратаковать, поэтому раунд получился несколько сомнительным в плане победителя. В пятом украинец снова захватил инициативу, проведя его "в одно лицо". Шестой раунд также прошел под контролем Богачука.

После шестого раунда Ишмаэль Дэвис отказался продолжать бой.

Таким образом Сергей Богачук стал обязательным претендентом на пояс WBC.

Что известно о Сергее Богачуке

Многократный победитель и призер украинских и международных соревнований в любительском боксе. Выступает в первом среднем весе (до 69,8 кг).

Обладал титулом WBC Continental и был временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Первым среди украинцев в андеркарде Усик — Фьюри 2 выступил Андрей Новицкий.

Второй украинец в андеркарде Усик — Фьюри Даниэль Лапин также провел свой бой.

спорт бокс Сергей Богачук украинские боксеры Усик — Фьюри 2

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