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Богачук провел тяжелый бой, но снова победил

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Дата публикации 18 мая 2025 10:34
Богачук победил Фокса решением судей после тяжелого 10-раундового боя
Сергей Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk

В Коммерсе, США состоялся вечер бокса, который транслировался на платформе UFC. Главным событием шоу стал поединок в первом среднем весе между украинцем Сергеем Богачуком и высоченным американцем Майклом Фоксом.

Поединок был сложным для украинца, но он смог победить, сообщил портал Новини.LIVE.

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Богачук включился в работу с первых секунд боя и прессинговал своего соперника.

Во втором раунде Фокс начал активнее атаковать на отходах, но это не остановило попытки украинца идти вперед.

В дальнейшем бой так и проходил, поскольку у соперника было очень большое преимущество в длине, хотя и почти отсутствовал мощный удар.

В седьмом раунде Сергею удалось чаще сближаться, где он мог пробивать апперкоты и боковые удары.

Восьмой и девятый раунды отличились тем, что украинец начинал активно, но Фокс сбил весь пыл легкими и короткими джебами.

Десятый раунд не дал ничего нового, но оба побывали на канвасе, но, как указал рефери, не из-за нокдаунов.

Результатом сложного боя стала победа Богачука решением судей: 97-93, 97-93, 98-92. Будь это любительский поединок, то победу могли отдать Фоксу, но в профи его стиль ведения боя обычно вызывает лишь негативные эмоции.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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