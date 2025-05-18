Ярослава Магучих легко выиграла этап Золотой серии World Athletics в Токио

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Токио состоялся турнир "Золотой" серии Континентального тура World Athletics по прыжкам в высоту. На него была приглашена олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

Украинка одержала победу без какого-либо сопротивления, сообщил портал Новини.LIVE.

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Магучих выиграла очень легко

Ярослава была главной звездой турнира. Если на этапах "Бриллиантовой лиги" собираются сильнейшие и на их фоне Ярослава на голову выше, то в Японии между ней и соперницами была пропасть.

Магучих, которая подходила к соревнованиям после побед на этапах "Бриллиантовой лиги" в Сямэне и Шанхае, а также на What Gravity Challenge-2025 в Дохе, пропустила четыре высоты и начала с высоты 1.91 м, когда все соперницы уже завершили выступления.

Чешка Михаэла Груба, безошибочно преодолела три высоты до 1.85 м, но не справилась с 1.88 м. Магучих с первой попытки взяла 1.91 м, гарантировав себе "золото", а затем безупречно прыгнула 1.96 м, установив лучший результат турнира.

Результаты "Золотого" этапа в Токио:

Ярослава Магучих (Украина) — 1.96 м Михаэла Груба (Чехия) — 1.85 м Татьяна Гусина (Греция) — 1.80 м

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