Ван Леувен може повторити долю Ашура — відома умова

Патрік Ван Леувен під час тренування. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Харківський "Металіст 1925" збирається напряму вийти до вищого дивізіону українського футболу. Влітку на команду чекають серйозні зміни.

У "Металісті 1925" планують зробити команду одним із лідерів Прем'єр-ліги, повідомляє "ТаТоТаке".

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Гравці "Металіста 1925" святкують перемогу. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Що буде з "Металістом 1925"

Журналіст Михайло Співаковський зазначив, що немає жодних гарантій того, що Патрік Ван Леувен продовжить роботу з харківським клубом навіть у разі виходу команди в елітний дивізіон. У випадку, якщо "Металіст 1925" не вийде безпосередньо в УПЛ, керівництво клубу достроково звільнить 55-річного фахівця.

"Ван Леувен може повторити долю Імада Ашура в "Поліссі". Будь-яка осічка під час вирішення завдання щодо виходу в Прем'єр-лігу безпосередньо може призвести до того, що системний, жорсткий і концептуальний нідерландський фахівець достроково піде з клубу", — повідомив Співаковський.

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