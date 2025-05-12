Ван Леувен может повторить судьбу Ашура — известно условие

Патрик Ван Леувен во время тренировки. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Харьковский "Металлист 1925" собирается напрямую выйти в высший дивизион украинского футбола. Летом команду ждут серьезные изменения.

В "Металлисте 1925" планируют сделать команду одним из лидеров Премьер-лиги, сообщает "ТаТоТаке".

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Игроки "Металлиста 1925" празднуют победу. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Что будет с "Металлистом 1925"

Журналист Михаил Спиваковский отметил, что нет никаких гарантий того, что Патрик Ван Леувен продолжит работу с харьковском клубе даже в случае выхода команды в элитный дивизион. В случе, если "Металлист 1925" не выйдет напрямую в УПЛ, руководство клуба досрочно уволит 55-летнего специалиста.

"Ван Леувен может повторить судьбу Имада Ашура в "Полесье". Любая осечка во время решения задачи по выходу в Премьер-лигу напрямую может привести к тому, что системный, жесткий и концептуальный нидерландский специалист досрочно уйдет из клуба", — сообщил Спиваковский.

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