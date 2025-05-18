Кріштіану Роналду хоче грати до 42 років і мріє про клубний чемпіонат світу

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Форварду "Аль-Насра" Кріштіану Роналду вже 40 років. Однак він активно грає, хоча його організм вже не витримує таких навантажень, як п’ять років тому.

Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, скільки ще Роналду збирається грати на професійному рівні.

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Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Коли Роналду завершить кар’єру гравця

За інформацією джерела, контракт португальця з саудівським "Аль-Насром" спливає влітку, але йти з футболу він не збирається.

Роналду планує грати до літа 2027 року, коли йому буде 42 роки. Після завершення контракту з "Аль-Насром" він планує перейти в клуб, який дасть йому виступити на першому в історії клубному чемпіонаті світу.

Після турніру Роналду може залишитись в Саудівській Аравії в будь-якому клубі, якій платитиме по 200 млн доларів на рік. При цьому він може повернутися в рідний лісабонський "Спортинг". Також на футболіста чекають в англійській Прем’єр-лізі.

Цього сезону Роналду провів за "Аль-Наср" 39 матчів, де забив 33 м’ячі та віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, Роналду має серйозні проблеми зі здоров'ям, через які пропустив вже два матчі.

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