Криштиану Роналду хочет играть до 42 лет и мечтает о клубном чемпионате мира

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Форварду "Аль-Насра" Криштиану Роналду уже 40 лет. Однако он активно играет, хотя его организм уже не выдерживает таких нагрузок, что пять лет назад.

Инсайдер Николо Скира сообщил, сколько еще Роналду собирается играть на профессиональном уровне.

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Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Когда Роналду завершит карьеру игрока

По информации источника, контракт португальца с саудовским "Аль-Насром" истекает летом, но уходить из футбола он не собирается.

Роналду планирует играть до лета 2027-го, когда ему будет 42 года. После завершения контракта с "Аль-Насром" он планирует перейти в клуб, который даст ему выступить на первом в истории клубном чемпионате мира.

После турнира Роналду может остаться в Саудовской Аравии в любом клубе, которой будет платить по 200 млн долларов в год. При этом, он может вернуться в родной лиссабонский "Спортинг". Также футболиста ждут в английской Премьер-лиге.

В этом сезоне Роналду провел за "Аль-Наср" 39 матчей, где забил 33 мяча и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, Роналду имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за которых пропустил уже два матча.

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