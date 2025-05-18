Динамо — чемпіон, Чорноморець вилетів, срібло Олександрії — підсумки 29 туру УПЛ

Андрій Ярмоленко приніс чемпіонство "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

В українській Прем’єр-лізі 18 травня пройшов другий ігровий день 29-го туру. В один час розпочалися матчі "Чорноморець" — "Динамо", "Інгулець" — "Шахтар", "Олександрія" — "Верес", ЛНЗ — "Ворскла", "Лівий Берег" — "Рух".

В другий день 29-го туру визначився чемпіон, віце-чемпіон, бронзовий призер та команда, яка вилетіла, передає портал Новини.LIVE.

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"Чорноморець" — "Динамо"

В цьому матчі "Динамо" було необхідно заробити лише одне очко, щоб стати чемпіоном. Вони цього досягли. При цьому "Чорноморець" влаштовувала лише перемога й тому вони тримали інтригу до кінця гри. Однак, цього не сталося й команда першою вилетіла в нижчий дивізіон.

Для "Динамо" цей виграний чемпіонат став 17-м в Україні, та 30-м, якщо брати до уваги СССР. Тому з наступного сезону над емблемою киян буде три зірки за 30 чемпіонських титулів.

"Чорноморець" — "Динамо Київ" — 1:1

Голи: Хобленко, 68 — Ярмоленко, 54 (пен.)

"Інгулець" — "Шахтар"

"Гірникам" цей матч був не важливий, оскільки шансів стати другими майже не було, а в Лігу Європи вони потрапили завдяки перемозі в Кубку України.

"Інгулець" мав більше мотивації в боротьбі за виживання, але у них забракло класу.

"Шахтар" відкрив рахунок зусиллями Артема Бондаренка на 3-й хвилині, але номінальні господарі відновили паритет на 17-й хвилині.

У другому таймі "Шахтар" дотиснув суперника. Спершу Георгій Судаков оформив дубль за три хвилини, а потім Бондаренко вдруге забив."Гірників" можна "вітати" з бронзовими медалями, а "Інгулець" має впевнено перемагати "Ворсклу" та сподіватися на поразку "Лівого Берега".

"Інгулець" — "Шахтар" — 1:4

Голи: Волохатий, 17 — А. Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 70

"Олександрія" — "Верес"

Від "Олександрії" в чемпіонаті вже ніщо не залежало. Команда мала вигравати у "Вереса", що вона й зробила з рахунком 3:1.

Доля золотих медалей цього сезону залежала від "Динамо", які в матчі з "Чорноморцем" заробили одне очко та достроково стали чемпіонами.

Натомість вперше в історії "Олександрія" вперше стала срібним призером УПЛ.

"Олександрія" — "Верес" — 3:1

Голи: Цара, 4, 22, Ковалець, 36 — Гайдучик, 47

ЛНЗ — "Ворскла"

Обидві команди намагаються не вилетіти або не потрапити в перехідні матчі. Тому. Здавалося, що обом потрібна перемога, але результат зміг влаштувати лише господарів.

Одне зароблене очко допомогло команді залишитись в УПЛ, а "Ворскла" під загрозою прямого вильоту, бо в останньому турі грають з "Інгульцем", який є їх конкурентом.

Щоб врятуватись від перехідних матчів "Ворсклі" потрібна дуже впевнена перемога над підопічними Василя Кобіна.

ЛНЗ — "Ворскла" — 0:0

"Лівий Берег" — "Рух"

Кияни йшли до цієї гри на серії з восьми поразок та однієї нічиєї. Їм необхідно було перемагати "Рух", але в це мало хто вірив. Навіть, на фоні того, що команда зі Львова всі завдання вирішила.

Єдиний гол в матчі забив Дмитро Шастал. Перемога зберігла шанси команди не вилетіти напряму. В останньому турі їх чекає дербі з "Оболонню"

"Лівий Берег" — "Рух" — 1:0

Гол: Шастал, 15

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