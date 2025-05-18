Динамо — чемпион, Черноморец вылетел, серебро Александрии — итоги 29 тура УПЛ

Андрей Ярмоленко принес чемпионство "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В украинской Премьер-лиге 18 мая прошел второй игровой день 29-го тура. В одно время начались матчи "Черноморец" — "Динамо","Ингулец" — "Шахтер", "Александрия" — "Верес", ЛНЗ — "Ворскла", "Левый Берег" — "Рух".

Во второй день 29-го тура определился чемпион, вице-чемпион, бронзовый призер и команда, которая вылетела, передает портал Новини.LIVE.

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"Черноморец" — "Динамо"

В этом матче "Динамо" было необходимо заработать лишь одно очко, чтобы стать чемпионом. Они этого достигли.

При этом "Черноморец" устраивала только победа и они держали интригу до конца игры. Однако, они не выиграли и команда первой вылетела в низший дивизион.

Для "Динамо" этот выигранный чемпионат стал 17-м в Украине, и 30-м, если брать во внимание СССР. Поэтому со следующего сезона над эмблемой киевлян будет три звезды за 30 чемпионских титулов.

"Черноморец" — "Динамо Киев" — 1:1

Голы: Хобленко, 68 — Ярмоленко, 54 (пен.)

"Ингулец" — "Шахтер"

"Горнякам" этот матч был не важен, поскольку шансов стать вторыми почти не было, а в Лигу Европы они попали благодаря победе в Кубке Украины.

"Ингулец" имел больше мотивации в борьбе за выживание, но у них не хватило класса.

"Шахтер" открыл счет усилиями Артема Бондаренко на 3-й минуте, но номинальные хозяева восстановили паритет на 17-й минуте.

Во втором тайме "Шахтер" дожал соперника. Сначала Георгий Судаков оформил дубль за три минуты, а затем Бондаренко во второй раз забил. "Горняков" можно "поздравлять" с бронзовыми медалями, а "Ингулец" должен уверенно побеждать "Ворсклу" и надеяться на поражение "Левого Берега".

"Ингулец" — "Шахтер" — 1:4

Голы: Волохатый, 17 — А. Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 70

"Александрия" — "Верес"

От "Александрии" в чемпионате уже ничто не зависело. Команда должна была выигрывать у "Вереса", что она сделала со счетом 3:1.

Судьба золотых медалей этого сезона зависела от "Динамо", которые в матче с "Черноморцем" заработали одно очко и досрочно стали чемпионами.

Зато впервые в истории "Александрия" впервые стала серебряным призером УПЛ.

"Александрия" — "Верес" — 3:1

Голы: Цара, 4, 22, Ковалец, 36 — Гайдучик, 47

ЛНЗ — "Ворскла"

Обе команды стараются не вылететь или не попасть в переходные матчи. Поэтому, казалось, что обеим нужна победа, но результат смог устроить лишь хозяев.

Одно заработанное очко помогло команде остаться в УПЛ, а "Ворскла" под угрозой прямого вылета, потому что в последнем туре играют с "Ингульцом", который является их конкурентом.

Чтобы спастись от переходных матчей "Ворскле" нужна очень уверенная победа над подопечными Василия Кобина.

ЛНЗ — "Ворскла" — 0:0

"Левый Берег" — "Рух"

Киевляне шли к этой игре на серии из восьми поражений и одной ничьей. Им необходимо было побеждать "Рух", но в это мало кто верил. Даже, на фоне того, что команда из Львова все задачи решила.

Единственный гол в матче забил Дмитрий Шастал. Победа сохранила шансы команды не вылететь напрямую. В последнем туре их ждет дерби с "Оболонью"

"Левый Берег" — "Рух" — 1:0

Гол: Шастал, 15

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