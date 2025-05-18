Динамо оставит Ярмоленко - ветеран близок к новому контракту с клубом

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" приняло решение относительно будущего ветерана команды Андрея Ярмоленко. У футболиста летом заканчивался контракт.

Инсайдом из "Динамо" поделился Telegram-канал INSIDE UPL.

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"Динамо" в 29-м туре сыграло вничью с одесским "Черноморцем" и официально стало чемпионом УПЛ и теперь выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Единственный гол у киевлян с пенальти забил 35-летний Ярмоленко. Сейчас Андрей забил в УПЛ уже 113 голов и до рекорда Максима Шацких ему осталось всего 11 мячей.

Источники сообщили, что после матча с "Черноморцем" руководство клуба решило предложить ветерану новое соглашение. Официальная встреча с представителями игрока запланирована после заключительного матча сезона против "Колоса". Сейчас вероятность продления контракта на сезон 2025/2026 гг. оценивается в 99%.

Ярмоленко, кроме игры на поле, имеет значительный авторитет в команде и среди болельщиков.

Также клуб после завершения карьеры рассматривает Ярмоленко на должность спортивного директора.

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