Динамо залишає Ярмоленка — ветеран близький до нового контракту з клубом

У Динамо вирішили залишити Ярмоленка ще на сезон
Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення щодо майбутнього ветерана команди Андрія Ярмоленка. У футболіста влітку закінчувався контракт.
Інсайдом з "Динамо" поділився Telegram-канал INSIDE UPL.
Ярмоленко може залишитись у команді
"Динамо" у 29-му турі зіграло внічию з одеським "Чорноморцем" та офіційно стало чемпіоном УПЛ й тепер виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Єдиний гол у киян із пенальті забив 35-річний Ярмоленко. Наразі Андрій забив в УПЛ вже 113 голів й до рекорду Максима Шацьких йому залишилось всього 11 голів.
Джерела повідомили, що після матчу з "Чорноморцем" керівництво клубу вирішило запропонувати ветерану нову угоду. Офіційна зустріч із представниками гравця запланована після заключного матчу сезону проти "Колоса". Наразі ймовірність продовження контракту на сезон 2025/2026 рр. оцінюється в 99%.
Ярмоленко, крім гри на полі, має значний авторитет у команді та серед уболівальників.
Також клуб після завершення кар'єри розглядає Ярмоленка на посаду спортивного директора.
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