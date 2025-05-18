Динамо залишає Ярмоленка — ветеран близький до нового контракту з клубом

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення щодо майбутнього ветерана команди Андрія Ярмоленка. У футболіста влітку закінчувався контракт.

Інсайдом з "Динамо" поділився Telegram-канал INSIDE UPL.

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"Динамо" у 29-му турі зіграло внічию з одеським "Чорноморцем" та офіційно стало чемпіоном УПЛ й тепер виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Єдиний гол у киян із пенальті забив 35-річний Ярмоленко. Наразі Андрій забив в УПЛ вже 113 голів й до рекорду Максима Шацьких йому залишилось всього 11 голів.

Джерела повідомили, що після матчу з "Чорноморцем" керівництво клубу вирішило запропонувати ветерану нову угоду. Офіційна зустріч із представниками гравця запланована після заключного матчу сезону проти "Колоса". Наразі ймовірність продовження контракту на сезон 2025/2026 рр. оцінюється в 99%.

Ярмоленко, крім гри на полі, має значний авторитет у команді та серед уболівальників.

Також клуб після завершення кар'єри розглядає Ярмоленка на посаду спортивного директора.

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