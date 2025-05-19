Дембеле перестав бути фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч

Усман Дембеле та Хвіча Кварацхелія. Фото: Reuters/Abdul Saboor

У кар'єрі Усмана Дембеле знову стався неприємний епізод. Вінгер збірної Франції зіпсував собі кінцівку яскравого сезону, під час якого він став одним із головних героїв "ПСЖ" у Лізі чемпіонів.

Дембеле може не зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Le Parisien.

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Французький вінгер Усман Дембеле входить до числа головних претендентів на "Золотий м'яч" 2025 року. Його статистика вселяє повагу: 25 голів з початку календарного року, ключова роль в атаці "ПСЖ", блискучий індивідуальний сезон. Але за кілька тижнів до фіналу Ліги чемпіонів його позиції стали хиткими.

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Оскільки у 2025 році немає великих турнірів збірних, головним критерієм для вибору володаря "Золотого м'яча" стане успіх у єврокубках. Фінал Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Інтером", який пройде в Мюнхені, мав стати ареною для тріумфу Дембеле. Однак внутрішні події в паризькому клубі можуть усе змінити.

За даними французької преси, після матчу проти "Ренна" (3:1) між Дембеле і головним тренером "ПСЖ" Луїсом Енріке стався конфлікт. Нападник залишився незадоволений рішенням тренера і висловив це відкрито. У клубі на тлі напруженої кінцівки сезону подібна ситуація може вплинути на ігровий час футболіста.

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Усман Дембеле на лавці запасних. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Скандал усередині "ПСЖ" може вплинути на результат голосування

Журналісти стверджують, що відносини між гравцем і тренерським штабом загострилися, і перспектива повної підтримки Дембеле в ключових матчах викликає сумніви. На цьому тлі інші кандидати, такі як Лаутаро Мартінес або група гравців "Барселони", отримують додаткову перевагу.

Букмекери продовжують вважати Дембеле фаворитом, але тиск на француза зростає. Попереду фінал, який може вирішити результат боротьби за "Золотий м'яч" у 2025 році.

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