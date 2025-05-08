ПСЖ — новий фаворит фіналу Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta

Гравці "ПСЖ" після перемоги над "Арсеналом". Фото: Reuters

За підсумками півфіналів Ліги чемпіонів визначились два фіналісти. При цьому, "ПСЖ" та "Інтер" були аутсайдерами в протистояннях з "Арсеналом" та "Барселоною".

Суперкомп'ютер Opta визначив нового фаворита Ліги чемпіонів. Раніше він вважав фаворитом "Арсенал".

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"Інтер" після перемоги над "Барселоною". Фото: Reuters

Хто новий фаворит Ліги чемпіонів

Штучний інтелект вважає, що новим фаворитом фіналу є французький "ПСЖ", на вірогідність перемоги якого Opta дає 53,6%.

Шанси "Інтера" оцінені в 46,4%.

Аналітика Opta враховує форму команд, статистику виступів і ключові фактори, як-от глибина складів і досвід у вирішальних матчах.

"ПСЖ", який дійшов до фіналу завдяки Джанлуїджі Доннарумі та Усману Дембеле, демонструє потужну атаку, але гірше в захисті. "Інтер", хоч й пропустив шість голів від "Барселони", але має більш збалансований склад та більше досвіду.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться 31 травня 2025 року на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

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