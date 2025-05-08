ПСЖ — новый фаворит финала Лиги чемпионов по версии суперкомпьютера Opta

Искусственный интеллект назвал фаворита Лиги чемпионов
По итогам полуфиналов Лиги чемпионов определились два финалиста. При этом, "ПСЖ" и "Интер" были аутсайдерами в противостояниях с "Арсеналом" и "Барселоной".
Суперкомпьютер Opta определил нового фаворита Лиги чемпионов. Ранее он считал фаворитом "Арсенал".
Кто новый фаворит Лиги чемпионов
Искусственный интеллект считает, что новым фаворитом финала является французский "ПСЖ", на вероятность победы которого Opta дает 53,6%.
Шансы "Интера" оценены в 46,4%.
Аналитика Opta учитывает форму команд, статистику выступлений и ключевые факторы, такие как глубина составов и опыт в решающих матчах.
"ПСЖ", который дошел до финала благодаря Джанлуиджи Доннаруме и Усману Дембеле, демонстрирует мощную атаку, но хуже в защите. "Интер", хоть и пропустил шесть голов от "Барселоны", но имеет более сбалансированный состав и больше опыта.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
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