ПСЖ — новый фаворит финала Лиги чемпионов по версии суперкомпьютера Opta

Игроки "ПСЖ" после победы над "Арсеналом". Фото: Reuters

По итогам полуфиналов Лиги чемпионов определились два финалиста. При этом, "ПСЖ" и "Интер" были аутсайдерами в противостояниях с "Арсеналом" и "Барселоной".

Суперкомпьютер Opta определил нового фаворита Лиги чемпионов. Ранее он считал фаворитом "Арсенал".

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Кто новый фаворит Лиги чемпионов

Искусственный интеллект считает, что новым фаворитом финала является французский "ПСЖ", на вероятность победы которого Opta дает 53,6%.

Шансы "Интера" оценены в 46,4%.

Аналитика Opta учитывает форму команд, статистику выступлений и ключевые факторы, такие как глубина составов и опыт в решающих матчах.

"ПСЖ", который дошел до финала благодаря Джанлуиджи Доннаруме и Усману Дембеле, демонстрирует мощную атаку, но хуже в защите. "Интер", хоть и пропустил шесть голов от "Барселоны", но имеет более сбалансированный состав и больше опыта.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

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