Дембеле перестал быть фаворитом в борьбе за Золотой мяч

Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters/Abdul Saboor

В карьере Усмана Дембеле снова произошел неприятный эпизод. Вингер сборной Франции испортил себе концовку яркого сезона, во время которого он стал одним из главных героев "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Дембеле может не сыграть в финале Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.

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Французский вингер Усман Дембеле входит в число главных претендентов на "Золотой мяч" 2025 года. Его статистика внушает уважение: 25 голов с начала календарного года, ключевая роль в атаке "ПСЖ", блестящий индивидуальный сезон. Но за несколько недель до финала Лиги чемпионов его позиции стали шаткими.

Поскольку в 2025 году нет крупных турниров сборных, главным критерием для выбора обладателя "Золотого мяча" станет успех в еврокубках. Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером", который пройдёт в Мюнхене, должен был стать ареной для триумфа Дембеле. Однако внутренние события в парижском клубе могут всё изменить.

По данным французской прессы, после матча против "Ренна" (3:1) между Дембеле и главным тренером "ПСЖ" Луисом Энрике произошел конфликт. Нападающий остался недоволен решением тренера и высказал это открыто. В клубе на фоне напряженной концовки сезона подобная ситуация может повлиять на игровое время футболиста.

Усман Дембеле на скамейке запасных. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Скандал внутри "ПСЖ" может повлиять на исход голосования

Журналисты утверждают, что отношения между игроком и тренерским штабом обострились, и перспектива полной поддержки Дембеле в ключевых матчах вызывает сомнения. На этом фоне другие кандидаты, такие как Лаутаро Мартинес или группа игроков "Барселоны", получают дополнительное преимущество.

Букмекеры продолжают считать Дембеле фаворитом, но давление на француза растет. Впереди финал, который может решить исход борьбы за "Золотой мяч" в 2025 году.

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