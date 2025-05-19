Шахтар замінить одного з лідерів колишнім гравцем Динамо

Микола Матвієнко (крайній праворуч) із гравцями "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник Георгій Судаков стане не єдиною кадровою втратою "Шахтаря" в літнє міжсезоння. Ще одним футболістом, який може залишити донецький клуб, є Микола Матвієнко.

Захисник збірної України вже заявив керівництву клубу про бажання перейти в європейську команду, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Микола Матвієнко є вихованцем "Шахтаря", а в останні роки й капітаном донецької команди. Однак 29-річний футболіст хоче спробувати сили в одному з європейських чемпіонатів. У нинішньому сезоні Матвієнко зіграв за "гірників" 30 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі.

Де гратиме Матвієнко

За інформацією Бурбаса, у "Шахтаря" є пропозиції щодо трансферу гравця. До захисника проявляє інтерес один із трьох португальських грандів. Йдеться про "Порту", "Спортинг" або "Бенфіку", але журналіст зберіг інтригу в питанні можливого трансферу Матвієнка.

"Микола трохи засидівся в "Шахтарі". Його часто сватали то в Англію, то в інші чемпіонати. І якщо не зараз, то він уже ніколи не покине українську команду. І "гірникам" уже зараз треба шукати заміну Матвієнку", — заявив Бурбас.

Микола Матвієнко бореться з гравцями "Динамо". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Журналіст додав, що "Шахтар" зацікавлений у трансфері захисника "Олександрії" Артема Шабанова, який із 2018 до 2021 року виступав за київське "Динамо".

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