Українка Оляновська виграла Євро та оновила рекорд сезону

Людмила Оляновська на дистанції. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska/

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська здобула яскраву перемогу на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби, що проходив у Подебрадах (Чехія) в неділю, 18 травня.

У дисципліні на 20 км вона стала чемпіонкою з найкращим результатом сезону 1:27:56, повідомляє НОК України.

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Це перше індивідуальне золото в кар'єрі Людмили Оляновської на цих змаганнях, а також перша в історії перемога української спортсменки в жіночій ходьбі на 20 км на чемпіонаті Європи. Другою фінішувала француженка Клеменс Беретта (1:28:05), встановивши національний рекорд, а третьою стала її співвітчизниця Полін Стей.

Людмила Оляновська під час фінішу. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska/

У командному заліку Україна також потрапила в призи. Зусиллями Оляновської, а також Марії Сахарук, Олени Собчук та Валерії Шоломицької наша збірна посіла третє місце - третій поспіль подіум після "срібла" у 2021 і 2023 роках.

Юніори та рекорди: внесок усієї збірної

Бронзову нагороду Україні принесли і юніори в категорії U-20 на дистанції 10 км. Сьомим фінішував Роман Горбачов, Едуард Муравський став 10-м з особистим рекордом, а Ілля Тишкевич — 20-м. Сумарний результат забезпечив Україні командну бронзу.

Також варто відзначити досягнення Ганни Шевчук (2:42:41) і Сергія Світличного (2:30:00), які встановили нові національні рекорди України на дистанції 35 км. Таким чином, збірна завершила турнір із трьома медалями та кількома історичними результатами.

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